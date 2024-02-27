Жители Барнаула заметили необычные дорожные знаки

В центре Барнаула появились дорожные знаки с цитатами.

Судя по фотографиям очевидцев, они размещены возле краевого театра драмы имени В.М. Шукшина.

Фото: Барнаул 22 Каждый знак украшен цитатой с именем автора. Фразы взяты из художественных произведений. Например, на одном из таких знаков красуется цитата из романа Джорджа Дюморье «Трильби».

У каждой цитаты есть свой QR-код, который, по-видимому, более подробно расскажет о знаке.

Однако не все барнаульцы оценили задумку. Многие переживают за водителей, которые будут отвлекаться.

«И в чем идея? Отвлечь водителя или что?», – задается вопросами пользователь.

«В целом интересно, но необходимо избегать установки на автомобильных дорогах и парковках», – считает участник сообщества «Барнаул 22».

Фото: Барнаул 22 Однако бояться не стоит, поскольку все знаки установлены на пешеходном тротуаре и выполняют функцию арт-объекта.

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Взято отсюда.

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