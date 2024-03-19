Жители дома не хотят , чтобы их дома обслуживала общая теплоцентраль. Они уверяют, что покупали квартиры с определенным уровнем комфортности

В барнаульском ЖК “Две эпохи” растет возмущение жильцов. Дело в том, что несколько лет новостройки отапливала собственная газовая котельная. Но этой зимой жители узнали, что скоро их дома переведут на общую теплоцентраль. Люди с этим не согласны, ведь в свое время они выбирали жилье с определенным уровнем комфорта.

“В наши общедомовые чаты просочилась информация о том, что собственник газовой котельной решил ликвидировать эту котельную, продать ее. СГК на своем сайте разместили информацию, что да, действительно, у них в 2024 году запланировано технологическое подключение нашего жилого комплекса на тепловые центральные сети и ликвидация газовой котельной”, – говорит жительница ЖК Елена.

Правда, позже на сайте СГК информация о котельной “Двух эпох” исчезла. Оказалось, она была преждевременной.

“Владельцем котельной является застройщик ЖК “Две эпохи” — ООО ПСК “Строительная перспектива”. Застройщик обратился в “Сибирскую генерирующую компанию” для рассмотрения возможности передачи указанной котельной в аренду. На сегодняшний день ведутся переговоры”, – говорится в сообщении пресс-службы “Сибирской генерирующей компании”.

По словам застройщика, никто никого не обманывал: в проектной декларации объекта котельная не значится жилым имуществом. А продать ее он решил, так как с существующим тарифом в 2 170 рублей это экономически невыгодно.

“В целом за пять лет я заработал 1 100 000, но этих денег не хватит не то, что на ремонт современный накопить какую-то сумму, да и на обслуживание сетей…Глядя на все перипетии, которые этой зимой в Подмосковье, в Новосибирске с заморозкой домов происходили, мне совсем не интересно иметь такой бизнес”, – говорит директор компании-застройщика Андрей Комяков.

Юристы уверяют, что застройщик должен доказать, что котельную он строил “для себя”.

“У управляющей компании должна быть техническая документация. Когда они принимали жилой дом на обслуживание, то, естественно, в ГИС ЖКХ вводятся все данные по общедомовому имуществу. Если она не передавалась, и застройщик построил для себя – пусть тогда проектную документацию предоставит на котельную, что он строил эту котельную для себя, как свою собственность, за счет своих денежных средств”, – отмечает юрист Людмила Жгун.

В противном случае жильцы, если захотят, будут вправе взять котельную под свое обслуживание, правда, это повлечет финансовые издержки. Если же котельная, действительно, не относится к общедомовому, застройщик может ее продать. Но вряд ли ее ликвидируют: за последние пару лет СГК не переводила новые дома, запитанные от локальных газовых котельных, на центральное теплоснабжение. Сейчас люди ждут ответов от СГК и застройщика. И уверены, что ситуацию еще можно разрешить.

“Нет денег на обслуживание – поднимите тариф немножко, мы не отказываемся платить”, – добавил житель ЖК Павел.

Взято отсюда