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Женщина пожаловалась, что уже месяц вынуждена не спать ночами из-за шумной добычи песка. В комментариях горожанку поддержали не все

Жительница поселка Конюхи в Барнауле жалуется на ночные работы по добыче песка. Пост об этом опубликовали в сообществе “Черное и Белое Барнаул” во “ВКонтакте”.

Со слов женщины, раньше рабочие трудились только в дневное время, но уже месяц как добывают песок круглосуточно.

“Спать невозможно. Полиция ничем не помогла. Администрация Южного поселка говорит, что имеют право. А как нам быть? Елки и березы вдоль дороги срезали. Тоже сказали, имеют право”, – пишет она.

К посту прилагается видео. В комментариях заметили, что от предприятия практически не идет никаких звуков, а шум только от ветра.

Ранее в управлении юстиции Алтайского края раскрыли суммы штрафов по административным делам за 2023 год. Самая крупная оказалась за нарушение тишины. Комиссии рассмотрели 3,3 тысячи дел и вынесли штрафов на 1,7 млн рублей.

Взято отсюда