Бродячие собаки в Барнауле Фото: t.me/chb_brn

Местные жители боятся отпускать детей гулять без сопровождения взрослых, так как количество безнадзорных животных в населенном пункте только растет

Жители барнаульского поселка Кирово создали петицию с просьбой решить проблему с нашествием бродячих собак. Она размещена на сайте change.org.

“Мы, жители п. Кирово, Барнаул, Алтайский край, Россия, столкнулись с серьезной проблемой – увеличением числа бродячих собак в нашем районе. Эти животные представляют реальную опасность для нашего населения, особенно для детей, идущих в школу”, – говорится в сообщении.

Местные жители требуют ответственных принять меры по контролю за численностью животных.

На момент публикации под петицией подписались 62 человека.

Ранее сообщалось, что в Бийске на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак.

Взято отсюда