Капитальный ремонт ждать еще долго, а управляющая компания, обслуживающая дом, не может собрать деньги с жильцов, чтобы залатать крышу

Жители последних этажей ряда домов краевой столицы жалуются на протекающие крыши.

Так, жильцы дома на улице Чкалова, 76 с капающим потолком борются с помощью тряпок и тазиков.

“В этом году уже просто невыносимо. На данный момент у нас топило в декабре, в ноябре, и в этом году в марте, 10 марта, затопило у меня. Из-за этого перегорела проводка. То есть у меня нет ни в санузлах, ни в коридоре, ни в комнате, нигде нет света”, – говорит жительница дома по ул. Челюскинцев,76 Татьяна Бочарова.

Бытовые приборы начали приходить в негодность. Домофон и ключи не работают – жители часто не могут попасть в подъезд.

Сейчас Татьяна переживает, что электричество ей сделают только в мае, когда все просохнет, и боится за свою безопасность.

“Электрика из ЖЭУ попросили, чтобы он распредкоробку открыл, потому что если туда попадет вода, это замкнет, – и до пожара. Электрики сами говорят, что до пожара недалеко, поэтому и страшно”, – говорит женщина.

Квартиры топит во всей пятиэтажке.

“Моя мама, которой 90 лет, была вынуждена отсюда съехать. Потому что жить было невозможно. Вышла из строя печь электрическая, сейчас пользуемся просто двухкомфорочной. Стараемся как-то и тазики ставить. Спальные принадлежности не просушишь. Вынуждены были выбросить диван и купить новый”, – отмечает житель дома по ул. Челюскинцев,76 Владимир Сельцов.

В таких случаях специалисты советуют возместить ущерб за испорченное имущество, обратившись с претензией в адрес управляющей компании.

Многоэтажку обслуживает управляющая компания “Ситидом”. По словам жителей, обращения в городские инстанции не помогают, а УК составляет акты, пишет отписки, но результата нет. Однако “Ситидом” утверждает, что проводит латочный ремонт кровли ежегодно, но эта мера – временная.

“Деньги собственников уходят вместе со снегом, с водой весной. То есть это бесполезно, пока не будет сделан капитальный ремонт”, – говорит представитель управляющей компании “Ситидом”.

Капремонт запланирован только на 2026-28 годы. По словам представителя УК, убедить жителей проголосовать за повышение тарифа и перенос срока на собрании два месяца назад не удалось.

“Проголосовали против переноса срока, против повышения взноса на капитальный ремонт. Региональный оператор определил предельную стоимость работ в 20 миллионов рублей. То есть для того, чтобы им попасть в эту программу, взнос должен был составлять 13 рублей 50 копеек”, – отметили в УК.

На данный момент, “Ситидом” планирует провести еще одно собрание, чтобы предложить более масштабный ремонт – закатать всю площадь крыши. А чтобы ускорить капремонт, не обойтись без увеличения взноса – это уже распространенная практика.

Взято отсюда