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Жители Бийска бьют тревогу из-за опасных горок со столбами

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Жители Бийска бьют тревогу из-за опасных горок со столбами

Небезопасный склон Фото: Telegram-канал "Администратор чата главы Бийска"

Горожане просят администрацию обезопасить склоны, чтобы не допустить еще больше несчастных случаев. Несколько детей уже получили травмы

Жители Бийска после череды случав травмирования детей на склонах просят обезопасить спуски. Речь идет о горках на АБ за СК “Заря”, пишет “Бийский рабочий”.

По словам местных жителей, дети катаются на снегокатах и надувных тюбингах прямо мимо столбов, пролетая от них в нескольких сантиметрах.

Многие горожане уверены, что администрация должна принять меры безопасности, другие считают, что об этом должны беспокоиться в первую очередь родители.

Ранее девочка в этом же районе скатилась с возвышенности в котлован и ударилась о дерево. До этого двое подростков 10 и 15 лет при спуске получили травмы различной степени тяжести. В этом же месте ранее пострадал другой 15-летний подросток.

Взято отсюда

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