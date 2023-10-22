Фонарь Фото: Бийский рабочий

Горожане жалуются, что не могут спать по ночам из-за слишком яркого света. Им посоветовали решить проблему с помощью штор

Жители Бийска пожаловались, что установленные возле 34-й школы фонари светят прямо в окна домов, сообщает “Бийский рабочий”.

Возмущенные горожане отметили, что освещать территорию нужно грамотно, чтобы это не мешало жителям.

Комментаторы посоветовали обратившимся повесить шторы или жалюзи. Однако некоторые поддержали недовольных, отметив, что фонари надо отрегулировать, а шторы могут попросту не спасти. Другие рекомендовали обратиться непосредственно в администрацию школы и решить вопрос там.

Ранее жители Бийска рассказали о проблеме освещенности тротуаров в темное время суток. По словам местных жителей, в городе фонари установлены так, чтобы освещать только проезжую часть, а между тем на тротуарах света нет вообще. Не освещены тротуары, например, на улице Социалистической и еще на многих улицах.

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