Бийский аэропорт Фото: "Бийский рабочий"

Вопрос прозвучал в чате главы города. Бийчане привели несколько аргументов за восстановление воздушной гавани, в частности, обратили внимание на стоимость перелетов

Жители Бийска обратились к мэру с просьбой восстановить заброшенный аэропорт. Этот вопрос прозвучал в чате главы города. Как сообщает “Бийский рабочий”, горожане затронули тему стоимости перелетов.

В качестве аргумента в пользу собственного аэропорта бийчане приводят стоимость перелетов, если речь идет о Горно-Алтайске:

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