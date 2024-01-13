Жители Бийска предстанут перед судом за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

Уголовные дела вместе с обвинительными заключениями направлены на рассмотрение в суд

В Алтайском крае сотрудниками полиции завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте на лося и вылове рыбы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что 27-летний житель Бийска на снегоходе отправился в охотничьи угодья Красногорского района, где совершил отстрел дикого животного, не имея разрешительных документов. В дальнейшем тушу лося он отвез родственникам и разделил на части.

Спустя некоторое время мужчина навестил своего старшего брата и пригласил его на рыбалку. Используя металлическую лодку и запрещенное орудие лова (ставную сеть), они вместе поймали в устье реки Бии 19 экземпляров рыб, среди которых оказался сибирский хариус, щука и краснокнижный таймень, относящийся к исчезающему виду. Общий вес улова составил 70 кг.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции с поличным, когда занимались браконьерством.

В результате проведенных обысков правоохранители изъяли мясо отстреленного лося и рыбу, карабин, охотничье ружьё ИЖ-27 и сеть, а также другие предметы и снаряжение, при помощи которых совершались преступления, в том числе топор.

Общая сумма причиненного фигурантами ущерба составила 280 тыс. руб.

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Взято отсюда