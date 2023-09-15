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Жители Бийска решили выгуливать собак на новом футбольном поле

ГОРНЯК2201 mins

Поле в парке Строителей Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Жители наукограда возмущаются, что хозяева собак не только выгуливают их на поле, но и не берут с собой мешочки, чтобы убирать экскременты

Бийчане начали выгуливать своих собак на искусственном поле, которое в этом году уложили в парке Строителей, пишет “Бийский рабочий” со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Вход на поле был закрыт, но его взломали или же забыли закрыть. Горожане недовольны хозяевами собак, которые не убирают за питомцами.

“Собаководы, похоже, вообще не понимают, что они с собаками гуляют, а не с детьми. Все парки и тротуары уже загадили. За ГДК то же самое в парке и у скамеек своих собак выгуливают. Полнейшее отсутствие воспитания и культуры. Не умеет народ у нас беречь то, что сделано для красоты и отдыха”, – возмущается один из бийчан.

Некоторые шутят, что собаководы просто не верят в российский футбол.

Ранее в Алтайском крае утвердили новые требования к содержанию питомцев.

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