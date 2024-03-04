Жители Бийска спорят о необходимости усыплять бездомных собак

Петиция с требованием узаконить в регионе эвтаназию бродячих животных собрала больше тысячи подписей

Случаи нападения безнадзорных собак на людей в городе происходят регулярно

Жители Бийска разошлись во взглядах на эвтаназию бродячих собак. Первого марта на сайте на сайте change.org появилась петиция, автор которой предлагает узаконить усыпление уличных животных. Женщина отмечает, что случаи нападения безнадзорных собак на людей в городе происходят регулярно. По её мнению, в таких условиях в первую очередь необходимо думать о безопасности жителей.

За несколько дней петиция набрала свыше тысячи подписей. Однако мнения горожан разделились. Одни комментаторы в социальных сетях убеждены, что такие жёсткие меры – единственный способ бороться с проблемой.

– Это не краснокнижные животные, которых нужно охранять, а это собаки, которые бегают по улицам, дичают в осенне-весенний период. Когда начинаются брачные гулянки, они сбиваются в стаи, огрызаются озлобленные и кидаются на людей, поэтому эвтаназия и всё, – пишет один из пользователей.

Другие горожане признают, что проблема есть, но считают, что иногда бездомных животных провоцируют сами люди.

– Сегодня иду, бегают мальчики и бежит мимо собака, так эти чудо-дети начинают на нее просто гавкать и дразнить, пока я не рыкнула, что сейчас укусит – будешь знать. И рядом стоят взрослые, не знаю с ним или нет, но никто не одернул, а потом будут, мы сами видели, как собака кинулась на бедного ребенка, – рассказала горожанка.

Судя по комментариям, свои подписи за инициативу поставили не только жители Бийска, но и просто неравнодушные люди, которых задел этот вопрос. Вместе с тем, петиция на сайте не имеет юридической силы и вряд ли дойдёт до администрации Наукограда.

Сообщения об инцидентах с бездомными животными в Бийске периодически мелькают в сети. В конце прошлого года широкий резонанс получила история бийчанина, который выстрелил по двум бездомным собакам из ружья. Мужчина тогда заявил, что животные якобы зашли на территорию его частного дома и набросились на домашнего пса. По итогу, судья вынес жителю предупреждение. Мнение пользователей сети по этому поводу разделились. Одни требовали ужесточить наказание для стрелка, а другие поддержали горожанина.

В феврале бийчане жаловались, что стая псов набросилась на пенсионерку в районе Нефтебазы. Женщине удалось отбиться. Краевой следком тогда возбудил уголовное дело. Как отметили в ведомстве, животные находятся в том районе постоянно, а местные власти не предпринимают никаких мер. Расследование дела поставил на контроль глава Следственного комитета России.

При этом администрация Бийска ежегодно увеличивает бюджет на отлов бродячих собак. В этом году на эти цели направят более 2.5 миллионов рублей, в то время, как в прошлом году, эта сумма едва превышала 2 миллиона. Отловом занимается автономная некоммерческая организация «Преданность». Заявки на отлов ей направляет мэрия города. Однако, по условиям контракта, всех пойманных животных должны чипировать, привить, стерилизовать и выпустить обратно на улицу.

Напомним, что сейчас вопрос о способах борьбы с бродячими собаками находится в ведении властей регионов. В прошлом году Госдума приняла закон, который запрещает применять к отловленным бездомным животным препараты, которые приводят к их гибели. Но если такие меры предусмотрены законами субъекта, то эвтаназия допустима.

На данный момент усыплять безнадзорных животных разрешили в трёх регионах страны: в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай. Во всех субъектах эвтаназия касается только агрессивных животных. При этом перед процедурой собаку помещают в приют или пункт временного содержания на несколько дней, на случай, если у животного найдётся хозяин.

На Алтае по новому закону об эвтаназии умерщвлять будут только агрессивных собак

Взято отсюда

04.03.2024