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Жители Болгарии сами вышли на защиту «Алёши»

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Жители Болгарии сами вышли на защиту «Алёши»

Это памятник советскому воину-освободителю, установленный в Пловдиве.

Защитить его решили сами местные жители. Протестная акция прошла накануне у местной администрации. Её участники выступили против демонтажа исторического монумента. Специальное обращение к членам муниципального совета Пловдива приняли и депутаты Государственной Думы России. Призвали их не идти на поводу у провокаторов и приложить необходимые усилия к сохранению культурно-исторических памятников в соответствии с соглашением между правительствами России и Болгарии о сотрудничестве в сфере культуры, образования и науки. Депутаты напомнили, что прообразом памятника «Алёша», возведённого по инициативе болгарского народа, стал красноармеец Алексей Скурлатов, кавалер двух орденов Красной Звезды, участвовавший в 1944 году в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом. В августе 1982 года Алексея Ивановича встречали в Пловдиве с большими почестями, как национального героя, и присвоили ему звание почётного гражданина города. Депутаты Госдумы РФ выразили уверенность, что «жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом, как это уже было ранее, отстоят памятник и сохранят священную для братских народов России и Болгарии память о подвигах героев Великой Победы над фашизмом».

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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