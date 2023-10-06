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Жители частных домов в Барнауле остались без воды после пожара у соседа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Жители частных домов в Барнауле остались без воды после пожара у соседа Фото: Виталий Барабаш

Две многодетные семьи и супружеская пара пенсионеров в краевом центре уже более трех суток остаются без жизненного необходимого ресурса

Пожар в частном секторе Барнаула на ул. Панкратова оставил без воды две многодетные семьи и супружескую пару пенсионеров. В результате возгорания произошло повреждение на водопроводе. Еще 2 октября специалисты барнаульского водоканала ограничили подачу ресурса. Местные жители утверждают, что дальнейшим ремонтом сетей никто не занимался. Когда им вернут воду, они не знают.

“Трое суток сидим без воды”

Подробно о сложившейся ситуации рассказала “Толку” жительница одного из “обезвоженных” домов Ольга Валуйских.

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