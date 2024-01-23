Ленина, 161 Фото: Яндекс Карты

Специалисты уже побывали на месте и выявили некоторые повреждения дома, которые не представляют опасности для людей. Ситуацию держат на контроле

Жильцы дома на проспекте Ленина, 161 в Барнауле жалуются, что периодически они чувствуют толчки, которые, по их мнению, стали причиной образования трещины на фасаде, сообщает в Telegram-канале администрация Октябрьского района города.

Специалисты районной администрации, комитета по ЖКХ Барнаула и экспертной организации выезжали на место.

“В ходе комиссионной выездной проверки было установлено наличие повреждения отделочного слоя – неглубокая вертикальная трещина, расположенная в районе второго подъезда, шириной менее 0,5 см от цоколя до карниза, как со стороны проспекта Ленина, так и со двора дома”, – говорится в сообщении районной администрации.

На внутренней стене здания специалисты трещин не обнаружили. При этом жители дома пояснили, что трещина на фасаде образовалась более восьми лет назад и не увеличивается.

Предположительно, в зонах образования трещины под штукатуркой расположен температурный шов. Следов намокания фасада и жилых помещений специалисты также не выявили.

Кроме того, есть локальные повреждения штукатурного слоя карниза.

“Ситуация находится на контроле. По заключению экспертной организации опасность для жителей отсутствует”, – добавили в администрации.

Ранее “Толк” писал, что 15 января жильцы дома заявили об образовании трещин в строительных конструкциях двухэтажки. После экспертной оценки стало ясно, что пребывание в здании опасно для жизни. Всего в доме 12 квартир, в которых зарегистрирован 21 человек. Жильцы выехали, а дом взяли под охрану.

При этом жители дома считают, что это произошло из-за строительства вблизи жилого комплекса.

Отмечается, что ранее люди регулярно жаловались в администрацию на ухудшение состояния здания, однако аварийным оно до настоящего времени не признано.

Взято отсюда