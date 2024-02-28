Жители двух микрорайонов Барнаула останутся без холодной воды

Это связано с плановым ремонтом.

Источник фото: Катунь 24

29 февраля в связи с проведением плановых ремонтных работ холодную воду отключат в микрорайонах Затон и Спутник. Об этом информирует Росводоканал Барнаул .

В микрорайоне Затон с 9 до 15 часов воды не будет по адресам:

– ул. Водников, 1в, 1д, 1е, 2б, 2г, 2к, 4, 5б, 7, 9, 11, 12, 12а, 12е, 12к, 12м, 12/к3, 12/к4, 12/к5, 15-27, 18а, 22, 24, 34-48, 33-37, 31, 41, 47; — пер. Стартовый, 3, 5; — пер. Почтовый, 1, 1а, 3, 5, 6, 8; — ул. Лермонтова, 1а-5, 2, 2а, 2б, 2г, 2г/1, 2ж,6а, 8, 7, 11а, 13а, 15а, 15б, 17а, 17б, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 25-31, 28, 28а, 40, 42; — ул. Кольцова, 1а-49, 2-138, 6; — пр-д Кольцова, 1-25, 2-6; — ул. Судовая, 4-72; — ул. Якорная, 4, 1-5, 6-16, 20, 40; — ул. Островная, 3-13, 12; — ул. Капитанская, 1-13, 2а-14; — ул. Матросская, 6-88б, 94, 94е.

В микрорайоне Спутник с 9 до 17 часов воды не будет по адресам:

– ул. Соловьиная, 7-13а, 8а, 12а, 12б, 21; — ул. Кленовая, 1-13, 2-12а.

Взято отсюда.

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