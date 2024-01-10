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Жители Электростали греются у костра во дворе из-за отсутствия отопления

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Жители Электростали греются у костра во дворе из-за отсутствия отопления

Костер. Пламя Фото: Pixabay

Горожане объяснили, что находятся без отопления с самого начала отопительного сезона. Они призвали администрацию обратить внимание на эту проблему

В подмосковной Электростали жители восточной части города разожгли костер на улице, чтобы согреться. По словам людей, температура в квартирах не поднимается выше 10–18 градусов даже с обогревателями.

Жительница города заявила MSK1.ru, что около 40 тысяч людей остались без отопления.

“Я сижу в холодной квартире, обогреваю духовкой. Разве можно около духовки целый день быть? У нас уже так два человека погибли. Наша администрация прислала онлайн-предупреждение, чтобы были аккуратны с газом, что действительно от него погибли”, – рассказала она.

Глава городского округа Екатерина Волкова объяснила, что сейчас работоспособность котельной, тепловых сетей и районных тепловых пунктов в городе поддерживается. Кроме того, дежурят аварийные бригады.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске после прорыва теплотрассы задержали замглавы администрации города, начальника котельной и гендиректора Климовского специализированного патронного завода. Из-за прорыва теплотрассы местной котельной отопления лишились более 170 жилых домов, несколько школ и больница. В городе ввели режим ЧС на фоне 20-градусных морозов.

Взято отсюда

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