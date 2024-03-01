Часы Фото: unsplash.com

С полночи 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. До этого страна жила по двум часовым поясам – UTC+5 и UTC+6

В Казахстане при переходе на единый часовой пояс случился сбой в системе электронных документов, сообщает портал Nur.kz.

“Теперь при просмотре документа через приложение или сайт eGov дата рождения стоит на день раньше, чем должна быть”, – заявил источник.

В “Национальных информационных технологиях”, заявили, что специалисты уже приступили к решению проблемы и выясняют причину неполадок.

Tengrinews пишет, что исправить проблему можно быстро – для этого следует нажать на кнопку “Обновить документы”.

Ранее “Толк” писал о том, что астрономическая весна в Алтайском крае наступит рано утром 21 марта.

Взято отсюда