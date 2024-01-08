Жители края добровольно сдали 48 единиц незаконно хранящегося оружия

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю подвели итоги работы по приему у населения незаконно хранящегося оружия.

С начала 2023 года, в рамках добровольной кампании, жители Алтайского края сдали 48 единиц незаконно хранящегося оружия, в том числе:

– 41 единицу охотничьих гладкоствольных длинноствольных ружей;

– 1 ствол к гладкоствольному оружию;

– 1 единицу нарезного оружия;

– 3 единицы газового оружия;

– 1 единицу оружия ограниченного поражения;

– 1 обрез.

А также 180 патронов для различных видов оружия и 1235 граммов пороха.

Всем добровольно сдавшим оружие назначены денежные выплаты в размере от 500 до 8 800 рублей, в зависимости от вида оружия, а также его состояния и исправности. Общая сумма вознаграждений, произведенных населению за 12 месяцев 2023 года в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» составила 282 660 рублей.

Управление Росгвардии по Алтайскому краю напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, однако, лица – добровольно сдавшие эти предметы, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

Обращаться по вопросу добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов следует в ближайший отдел полиции или к сотрудникам территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Взято отсюда.

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