Жители края могут использовать региональный маткапитал на новые цели

До сих пор использовать эти деньги разрешалось на улучшение жилищных условий, реабилитацию детей-инвалидов, газификацию, образование ребёнка.

Теперь на средства маткапитала можно подключиться к системам электро-, тепло-и водоснабжения и водоотведения. Заявление об этом нужно подать в личном кабине на портале госуслуг. После потребуется направить отчёт о расходах и предоставить акт о подключении. В этом году объём регионального маткапитала проиндексирован. Сейчас он составляет более 83 тысяч рублей.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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