Контейнерную площадку перед многоэтажным домом вместо управляющей компании приходится очищать самим жителям. Две компании уже месяц не могут найти ответственного за вывоз мусора

Жильцы многоквартирного дома на проспекте Ленина, 138 в Барнауле сами убирают мусор, пока управляющие компании разбираются, где чья ответственность. Спор длится практически месяц. Все это время контейнерную площадку не очищают от отходов.

“Вчера утром пошла выносить и поскользнулась на такой деревянной поверхности. Пришлось самой здесь все убирать”, – рассказала жительница дома Зинаида Каратаева.

Совместными усилиями жильцы расчищают общую для трех домов площадку. Проблема именно в ней, потому что сами контейнеры операторы опустошают стабильно.

Взято отсюда