Жители квартала “Серебряный бор” и близлежащих домов столкнулись с неудобствами из-за проблем с транспортной инфраструктурой

Жители нового микрорайона “Серебряный бор” и двух рядом стоящих пятиэтажек на ул. Нагорной 6-й жалуются на отсутствие тротуара вдоль дороги, ведущей к Змеиногорскому тракту. Также людей волнует недоступность общественного транспорта. Взаимодействие жителей нагорной части Барнаула с властями города по этим вопросам пока успехом не увенчалось.

“Пока кого-нибудь не собьют”

В редакцию “Толка” обратилась жительница ЖК “Серебряный бор” Елена Боровикова. Она напомнила о том, что еще в прошлом году в рамках государственно-частного партнерства построили дорогу от микрорайона до Змеиногорского тракта, но вдоль нее нет тротуара.

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Местным жителям, у кого нет личного транспорта, в том числе детям, приходится преодолевать расстояние в 1,5 км по проезжей части.

“В туман видимости практически нет. Обочина очень узкая. Есть места, где некуда отойти, сразу кусты. Машины проносятся на большой скорости. В том числе, по этой дороге проезжают большегрузы, рядом с нашими домами продолжается стройка. Ходить там просто небезопасно“, – рассказала Боровикова.

Ее поддержала жительница пятиэтажки, которую еще в 1977 году построили на ул. Нагорной 6-й, 11б:

“Раньше дорога была в ужасном состоянии, разбитый асфальт. Когда ее сделали, водители начали носиться с большой скоростью. Машинам тяжело разъехаться. Когда грязь или снег, людям вообще некуда деться“.

Жители нагорной части Барнаула нуждаются в тротуаре и общественном транспорте Фото: Виталий Барабаш

По словам собеседницы, у нее двое сыновей школьного возраста. Как минимум два раза в день они курсируют по этой дороге туда и обратно. Помимо занятий в школе, дети посещают тренировки:

“Относительно недавно был случай, когда машина задела зеркалом ребенка. Удар пришелся в грудь. Водитель кулаком сыну погрозил и уехал. Благо, что все хотя бы так обошлось“.

Еще одна местная жительница Евгения Яковченко посетовала на отсутствие нормального освещения на проблемной дороге:

“Пока кого-нибудь не собьют, нужно приводить все в порядок. Нужны нормальный тротуар и освещение. Не у всех есть машины. Мы больше всего за детей боимся“.

Жителям микрорайона отказали в общественном транспорте

Еще одно чаяние жителей нагорной части Барнаула связано с тем, чтобы до их микрорайона пустили общественный транспорт.

По этому поводу люди также направляли коллективное обращение в городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

В официальном ответе (имеется в распоряжении редакции – прим. авт.) говорится о том, что главным условием стабильности работы регулярных маршрутов пассажирского транспорта является наличие пассажиропотока, способного обеспечить рентабельность перевозок.

Жители нагорной части Барнаула нуждаются в тротуаре и общественном транспорте Фото: Виталий Барабаш

В комитете добавили, что изменение действующих маршрутов регулярных перевозок приведет к увеличению интервалов движения автобусов, а также вызовет обоснованные жалобы со стороны жителей города.

“Учитывая, что по ул. Нагорная 6-я в районе ул. Моховая Поляна отсутствует устойчивый пассажиропоток, организация работы автобусного маршрута на данном участке является нецелесообразной“, – говорится в документе.

В свою очередь, жители микрорайона задаются вопросом о том, проводились ли реальные исследования по поводу рентабельности маршрута общественного транспорта до их многоквартирных домов с учетом того, что квартал продолжает активно застраиваться.

Прокуратура заступилась за горожан

Оставшись неудовлетворенными таким ответом, жители микрорайона обратились в прокуратуру Барнаула.

В официальном ответе надзорного ведомства (также имеется в распоряжении редакции – прим. авт.) говорится о том, что в регионах с особыми природно-климатическими условиями расстояние кратчайшего пешеходного пути от остановки общественного транспорта до индивидуального жилого дома должно составлять не более 700 метров, до многоквартирного жилого дома – не более 400 метров.

“В ходе проведенной проверки установлено, что расстояние домов по ул. Нагорная 6-я до остановочного пункта не соответствует рекомендуемым требованиям. Доводы об отсутствии тротуара, линий наружного освещения также нашли свое подтверждение“, – говорится в ответе прокуратуры.

Жители нагорной части Барнаула нуждаются в тротуаре и общественном транспорте Фото: Виталий Барабаш

В этом же документе сообщается, что прокуратура Центрального района Барнаула внесла представление в адрес заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту об устранении нарушений федерального законодательства.

В другом ответе прокуратуры Барнаула, от 25 сентября текущего года, говорится о том, что прокуратурой Центрального района рассматривается вопрос о судебном понуждении администрации города к обустройству тротуара и линии наружного освещения по ул. Нагорной 6-й, а также организации транспортного обслуживания.

“Толк” направил официальный запрос в мэрию Барнаула с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

город Горняк



Взято отсюда