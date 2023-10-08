Зеленые реки в Рубцовске Фото: t.me/rubtsovskienovosti

Местных жителей насторожил ядовитый цвет воды, которая вытекла наружу. Они потребовали объяснить, с чем связана такая ситуация

Жители Рубцовска пожаловались на зеленые “реки”, которые текут под их домами, сообщает “Блогерша Рубцовск” в Telegram.

Жители улицы Тихвинская отметили, что это произошло после работ на коммунальных сетях.

“Коммунальщики опять раскопки провели, и такая вода побежала. Как это понимать?” – возмущаются местные жители.

Оказалось, что вода окрасилась в зеленый цвет из-за специального красителя, который добавляют в систему водоснабжения, чтобы определить место протечки труб теплосети. А вот если зеленая вода течет из крана, это свидетельствует об утечке теплоносителя на магистрали горячего водоснабжения.

Ранее жители Бийска пожаловались на ржавую воду из крана.

Источник