Жители Рубцовска удивились зеленым рекам под окнами
Зеленые реки в Рубцовске Фото: t.me/rubtsovskienovosti
Местных жителей насторожил ядовитый цвет воды, которая вытекла наружу. Они потребовали объяснить, с чем связана такая ситуация
Жители Рубцовска пожаловались на зеленые “реки”, которые текут под их домами, сообщает “Блогерша Рубцовск” в Telegram.
Жители улицы Тихвинская отметили, что это произошло после работ на коммунальных сетях.
“Коммунальщики опять раскопки провели, и такая вода побежала. Как это понимать?” – возмущаются местные жители.
Оказалось, что вода окрасилась в зеленый цвет из-за специального красителя, который добавляют в систему водоснабжения, чтобы определить место протечки труб теплосети. А вот если зеленая вода течет из крана, это свидетельствует об утечке теплоносителя на магистрали горячего водоснабжения.
Ранее жители Бийска пожаловались на ржавую воду из крана.