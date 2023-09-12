Жители Сахалина напуганы видеороликом с пожирающим человека медведем

Медведь. Лес Фото: pixabay

Власти региона высказались по поводу видео с “медведем-людоедом”. Оказалось, что это фейк. К тому же, оно было снято в другом регионе

В Сети появилось видео, на котором медведь якобы охраняет растерзанное тело человека. Жители Сахалина предположили, что ЧП произошло возле местного карьера “Известковый”. Кадры на видео сопровождаются разговором мужчин, которые говорят, что медведь кого-то ест, сообщает Astv.ru.

“Сегодня на Подолях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал. Тут и скорая, и менты. Ждут охотников, чтобы его застрелить. Медведь не подпускает – жрёт человека”, – говорится в аудиозаписи, которое сопровождает пересылаемое по чатам видео.

Однако выяснилось, что на самом деле видео было снято в Хабаровском крае, а медведица на нем охраняет погибшего медвежонка.

Инцидент произошел 9 сентября на трассе в Амурском районе. Рядом с хищником стоял автомобиль, а сама медведица прикапывала находилась возле своего детеныша.

“На место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Медведицу отогнали. Выяснилось, что она охраняла погибшего медвежонка. Его сбил автомобиль, и мать отволокла детёныша с проезжей части. Следов человека рядом с телом медвежонка не обнаружили, – рассказали в местном УМВД.

Отмечается, что автомобиль неподалеку принадлежал дорожным рабочим, которые оставили его на обочине до происшествия. Они не имеют отношения к гибели медвежонка.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском медведь запугал жителей Черепановского района. Местные увидели животное бродящим недалеко от населенного пункта. После жалоб жителей села Безменово и администрации района хищника решили отстрелить.