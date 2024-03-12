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Пластиковые окна в Горняке

Жители села Солнечное боятся потопа из-за нечищеных сугробов

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По словам людей, их улицу этой зимой практически не расчищали от снега. И сейчас есть большой риск, что по ней скоро можно будет “плавать”

На заснеженной улице Шестой в селе Солнечное Первомайского района белые барханы некоторое время назад не давали проехать, что уж говорить о простой прогулке пешком. Очередная оттепель частично решила проблему, однако работающей техники до сих пор не видно.

Однако, по словам местных жителей, снег не так страшен по сравнению с водой, в которую он сейчас превращается. Люди по возможности сделали специальные отводы, чтобы она утекала в поля, но это не решает проблемы полностью.

Районный комитет по ЖКХ, говорят люди, не торопится помогать Шестой улице. Представитель администрации сказал, что не уполномочен давать комментарии прессе, и предложил обратиться к главе района. Она, в свою очередь, сослалась на коллегу из ЖКХ. А после этого на телефонные звонки уже никто не отвечал.

Жители ситуацией не довольны и написали письмо к главе Первомайского района и параллельно обратились в СМИ. Они убедительно просят обратить внимание на их проблему. Иначе на улице, по которой зимой не проедешь, скоро можно будет “плавать”, опасаются жители.

Взято отсюда

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