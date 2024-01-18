реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жители трех сел в Алтайском крае остались без единственного автобуса

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жители трех сел в Алтайском крае остались без единственного автобуса

Фото: кадр сюжета "Вести Алтай", vesti22.tv

Как только найдется новый перевозчик, ныне бездействующего лишат лицензии и проведут конкурс. Пока же в минтрансе края ищут хоть какой-нибудь способ возобновить сообщение

В Первомайском районе жители сел Логовское, Бешенцево и Сорочий Лог с начала года остались без автобусного сообщения. Как пишут ” Вести Алтай “, после новогодних выходных автобус вышел на линию один раз, а потом перевозчик заявил, что до марта рейсов не будет совсем.

Речь идет об автобусе маршрута №903, который ходил через Березовку и Барнаул. Перевозчик говорит, что работать стало просто невыгодно. Жители в качестве альтернативы согласны, чтобы рейсы были не ежедневными или даже только до Березовки.

13 июля, 8:23 Почему в районах Алтайского края новые пассажирские автобусы стоят без дела

Такую ситуацию власти районов объясняют отсутствием перевозчиков из-за убыточности муниципальных маршрутов. Многие жалуются на нехватку водителей

Предприниматель же рассчитывает продолжить обслуживать маршрут не раньше марта и вовсе сделать его сезонным — возить только в весенне-летний период, когда пассажиров много.

В минтрансе края пояснили, что такое изменение с ведомством не согласовали, а просто прекратить пассажироперевозки предприниматель не имеет права.

Сейчас рассматриваются варианты, каким образом можно решить вопрос с транспортом в Сорочий Лог и Бешенцево, сказал начальник отдела автомобильного транспорта минтранса края Антон Блинов.

Ранее на отсутствие транспортного сообщения жаловались жители сел Мамонтовского района. Они написали о проблеме в комментариях к прямой линии губернатора Виктора Томенко в 2023 году.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , лента новостей республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

18.01.2024

 Новости Алтай

Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

18.01.2024

 Новости Алтай

На компьютерном томографе онкодиспансера Рубцовска обследовали первых пациентов

18.01.2024

 Новости Алтай

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

18.01.2024

 Новости Алтай

Виктор Зобнев: Технопарк «Компонент» строится с опережением графика

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае пройдет чемпионат по радиосвязи

18.01.2024

 Новости Алтай

Вдове погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” может перейти долг в 9 млн

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске