Жители трех сел в Алтайском крае остались без единственного автобуса

Фото: кадр сюжета "Вести Алтай", vesti22.tv

Как только найдется новый перевозчик, ныне бездействующего лишат лицензии и проведут конкурс. Пока же в минтрансе края ищут хоть какой-нибудь способ возобновить сообщение

В Первомайском районе жители сел Логовское, Бешенцево и Сорочий Лог с начала года остались без автобусного сообщения. Как пишут ” Вести Алтай “, после новогодних выходных автобус вышел на линию один раз, а потом перевозчик заявил, что до марта рейсов не будет совсем.

Речь идет об автобусе маршрута №903, который ходил через Березовку и Барнаул. Перевозчик говорит, что работать стало просто невыгодно. Жители в качестве альтернативы согласны, чтобы рейсы были не ежедневными или даже только до Березовки.

13 июля, 8:23 Почему в районах Алтайского края новые пассажирские автобусы стоят без дела

Такую ситуацию власти районов объясняют отсутствием перевозчиков из-за убыточности муниципальных маршрутов. Многие жалуются на нехватку водителей

Предприниматель же рассчитывает продолжить обслуживать маршрут не раньше марта и вовсе сделать его сезонным — возить только в весенне-летний период, когда пассажиров много.

В минтрансе края пояснили, что такое изменение с ведомством не согласовали, а просто прекратить пассажироперевозки предприниматель не имеет права.

Сейчас рассматриваются варианты, каким образом можно решить вопрос с транспортом в Сорочий Лог и Бешенцево, сказал начальник отдела автомобильного транспорта минтранса края Антон Блинов.

Ранее на отсутствие транспортного сообщения жаловались жители сел Мамонтовского района. Они написали о проблеме в комментариях к прямой линии губернатора Виктора Томенко в 2023 году.

Взято отсюда.

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