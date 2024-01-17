Беспилотник Фото: pexels.com

Обломки принадлежали одному из дронов, атаковавших город 16 января. Автор видео, на котором видно надписи на беспилотнике, не уточнил, где именно оно было сделано

Жители Воронежа нашли обломки одного из беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать город в ночь на 16 января. На нем они обнаружили оскорбительную надпись на украинском языке, сообщают “Аргументы и Факты”.

Видео опубликовали в местных Telegram-каналах. На нем видно, что обломки дрона лежат на снегу, однако не уточняется, где именно.

Напомним, в ночь на 16 января Воронеж массово атаковали беспилотники. В результате нападения пострадала 11-летняя девочка. Повреждения получили ряд частных и многоквартирных домов.

Взято отсюда