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Жителя Алтая будут судить за удар полицейского по спине

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Жителя Алтая будут судить за удар полицейского по спине

Полиция Фото: pexels.com

Полиция приезжала для разбирательства с административным нарушением приятеля обвиняемого мужчины. В итоге в отдел поехали оба

В Республике Алтай 37-летнего местного жителя будут судить за применение насилия в отношении полицейского, сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 ноября 2023 года в селе Турочак в районе одного из жилых домов по улице Сплавная ранее неоднократно судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения кулаком ударил сотрудника полиции по спине.

Отмечается, что полицейский приехал для разбирательства с административным нарушением приятеля мужчины. В итоге задержали обоих.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Ранее жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя.

Взято отсюда

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