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Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене

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Жителя Алтайского края арестовали по делу о госизмене

Житель Новоалтайска подтвердил свои намерения участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины видеозаписью

Житель Новоалтайска передавал военные сведения для украинских террористических организаций, а также планировал участие в вооруженном конфликте на стороне Украины, за что и был арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю. 

“Житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через сеть Интернет установил контакт с представителем террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу”, – сообщили в ведомстве.

Также правоохранители сообщили, что свои намерения он подтвердил присягой, записанной на видео. Однако на этом все не закончилось – мужчина еще долгое время говорил о том, что хочет уехать из России и помогать противнику в составе террористической организации. 

Помимо всех своих заявлений, он отправлял на электронную почту представителей запрещенного объединения сведения о военнослужащих и местах дислокации воинских частей.

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Взято отсюда

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