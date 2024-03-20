Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Мужчина публиковал антироссийский контент в одной из социальных сетей. Сотрудники ФСБ вычислили администратора и задержали

В Первомайском районе задержали 48-летнего мужчину, который, предположительно, создал и администрировал Telegram-канал с антироссийским контентом, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на пресс-службу УФСБ по краю.

По данным ведомства, сельчанин в своем канале якобы пытался побудить пользователей к террористической деятельности. В частности, ряд материалов содержал призывы о помощи проукраинским террористическим организациям, деятельность которых запрещена в РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.

Ранее сообщалось, что уроженец Челябинской области собирался маскировать бомбу грибами для взрыва на центральной площади в Рубцовске. Однако его планам помешали силовики.

Взято отсюда