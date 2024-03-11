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Жителя Алтайского края обвиняют в покушении на убийство двоюродного брата

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Жителя Алтайского края обвиняют в покушении на убийство двоюродного брата

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека

40-летнего жителя Егорьевского района обвиняют в покушении на убийство двоюродного брата, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

Следствием установлено,  что вечером 1 марта 2024 года около кафе в одном из сел Егорьевского района между обвиняемым и посетителем заведения произошел конфликт, при этом двоюродный брат обвиняемого вступился за его оппонента. 

Обидевшись на родственника, обвиняемый ушел домой, взял кухонный нож и направился к нему. Находясь у брата, мужчина во время ссоры нанес ему три ножевых ранения в живот. 

Обвиняемый не довел преступный умысел до конца по независящем от него обстоятельствам – 35-летнему пострадавшему удалось убежать.

Отмечается, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда

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