Жителя Алтайского края подозревают в убийстве бывшей сожительницы

Потерпевшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи

Суд Рубцовска возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по статье убийство, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, 2 марта 41-летний мужчина и его бывшая сожительница находились в гостях у их общих знакомых в одном из поселков Рубцовского района, где отмечали день рождения подруги. В ночное время между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина взял кухонный нож и нанес им женщине удар в область грудной клетки.

В результате от полученной травмы 44-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, в том числе за угрозу убийством в отношении своей сожительницы, однако на путь исправления не встал.

В ближайшее время следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда