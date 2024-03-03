Жителя Барнаула подозревают в хладнокровном убийстве водителя такси

По данным следствия, в ходе конфликта подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства водителя такси в Барнауле, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя Барнаула.

По данным следствия, поздно вечером 1 марта 2024 года в Барнауле подозреваемый, будучи нетрезвым, вызвал такси, чтобы уехать к знакомому. Приятеля дома не оказалось, поэтому мужчина попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии на другой адрес, пассажир вновь высказал просьбу подождать его, на что получил отказ. В ходе конфликта подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся, но на участке дороги не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя некоторое время мужчину задержали сотрудники ГИБДД.

Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Следователи готовят в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда