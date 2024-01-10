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Жителя Новоалтайска задержали за госизмену

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Жителя Новоалтайска задержали за госизмену

В Новоалтайске задержали 32-летнего местного жителя, который подозревается в госизмене.

В пресс-службе Управления ФСБ России по Алтайскому краю рассказали, что мужчина помогал запрещенной на территории РФ экстремистской организации из Украины. С помощью сети Интернет он отправлял данные о военных Алтайского края и местах дислокации воинских частей.

«В целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через Сеть установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений он направил видеозапись со своей присягой», – добавили в ведомстве.

Теперь задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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