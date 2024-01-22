Для убеждения так называемых “должников” использовались травматический пистолет, бита и ножи. Подельников задержали летом 2022 года

Отсидевшего более 20 лет славгородца подозревают по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В период с августа 2021 года по декабрь 2022 года в Славгороде орудовала группа из четырех вымогателей, все имеют за плечами судимости. Под предлогом возврата несуществующего долга они вынудили шестерых человек отдать деньги и различное имущество на общую сумму около миллиона рублей.

В дальнейшем следователи выяснили, что преступной группой руководил один из задержанных – 58-летний житель Славгорода, который более 20 лет отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение убийства и преступлений против собственности.

“В его криминальном квартете действовала строгая иерархия, тщательно соблюдались правила конспирации. Денежные средства, добытые в результате противоправной деятельности, лидер распределял между сообщниками”, – отмечает МВД Медиа.

Все уголовные дела объединили в одно производство. Фигуранты находятся под стражей. Расследование продолжается.

Ранее в Барнауле парень до смерти забил человека молотком из-за денег.

Взято отсюда