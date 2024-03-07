Огонь. Пожар Фото: unsplash.com

Пожар в доме, где находились дети, разгорелся от сигареты, которую мужчина оставил непотушенной. Позже экспертиза показала, что он не осознавал своих действий

В Алтайском крае 49-летнего жителя Змеиногорска хотят отправить на принудительное лечение за причинение смерти по неосторожности двум детям, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 19 августа 2023 года в Змеиногорске местная жительница на непродолжительное время оставила троих детей у своей матери, которая жила с мужчиной с хроническим психическим расстройством.

Когда все легли спать, пьяный сожитель закурил в постели сигарету и не затушил ее. В итоге в доме начался пожар. Возгорание заметили мать детей и знакомый семьи, которые возвращались с городского мероприятия.

До приезда МЧС они смогли достать всех из горящего дома. Однако двое детей, четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат, погибли от отравления угарным газом. Хозяйку дома, ее сожителя и трехлетнего мальчика госпитализировали.

Во время расследования следователь назначил экспертизу, которая подтвердила у мужчины наличие психического заболевания. Она также показала, что он не осознавал свои действия, которые привели к трагедии.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направили в суд для рассмотрения по существу, пишет алтайская прокуратура.

Ранее в Алтайском крае трехлетняя девочка и ее отец погибли при пожаре. Возгорание случилось из-за горючей жидкости, которой пользовался мужчина, чтобы растопить печку.

Взято отсюда