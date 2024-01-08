Жителям Алтайского края мошенники рекомендуют заработать на маркетплейсах

Женщина хотела заработать, но попала на уловку аферистов

Полиция информирует жителей Алтайского края о мошеннической схеме с предложением работы по выкупу товаров на маркетплейсах, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Барнауле в отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что лишилась 380 тыс. руб. при попытке заработать на одном популярном маркетплейсе.

“Предложение о возможном заработке пришло в мессенджере, в сообщении был указан номер телефона для связи с менеджером. Женщина заинтересовалась и вступила в переписку, в ходе которой собеседник объяснил суть работы: необходимо было выкупать определенный товар, после покупки которого денежные средства возвращались бы с надбавкой к потраченной сумме. При этом сами товары получать было не нужно”, – отметили в ведомстве.

Жительница краевой столицы согласилась и для начала работы зарегистрировалась на онлайн-платформе, указав данные своей банковской карты. Следуя всем инструкциям, женщина выкупала товары, пополняла счет.

В результате за пару дней потерпевшая отдала в общей сложности 380 тыс. руб., но свою “зарплату” так и не получила. Женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в крупном размере”.

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Взято отсюда