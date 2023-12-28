Жителям Алтайского края напомнили о правилах пожарной безопасности

Зачастую неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии

В Алтайском крае в связи с наступлением зимнего пожароопасного периода отмечается резкое увеличение гибели людей на пожарах, сообщает ведущий специалист-эксперт ТО НД и ПР № 2 Денисова Анна Андреевна.

Так, с начала года на пожарах погибло 157 человек. Кроме того, увеличилось и число случаев детской гибели – 15 случаев за 2023 год. В прошлом году погибло 7 детей.

Основная причина пожаров это:

неосторожное обращение с огнем;

неправильное устройство печей,

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Стоит напомнить, что предпраздничные заботы и предстоящие новогодние выходные это не повод забывать о соблюдении правил безопасного поведения.

Чтобы не случилось трагедии необходимо обеспечить контроль за отопительными системами, электрооборудованием, не допускать неосторожного обращения с огнем.Также в новогодние праздники необходимо не забывать и о еще нескольких источниках опасности – домашней елке, пиротехнике.

Статистика показывает, что угроза пожаров в новогодние праздники возрастает многократно, а все из-за того, что люди используют хлопушки, петарды, бенгальские свечи и различные электрогирлянды.

Специалисты напоминают, что при использовании бенгальских огней, петард и хлопушек в замкнутых помещениях искры разлетаться довольно далеко и без особых усилий поджигают все, на что попадают.

Поэтому следует заранее подготовить помещение к возможным неприятностям. В первую очередь это касается зеленой красавицы, то есть елки. Ее необходимо ставить на прочное основание подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Ни в коем случае петарды, бенгальские огни и прочие потенциально опасные предметы не стоит доверять маленьким детям.

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Взято отсюда