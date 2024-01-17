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Жителям Алтайского края рассказали, как справляться с метеозависимостью

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Боли в суставах, головокружение, учащенное сердцебиение, скачки артериального давления – температурные качели, которые всю зиму не покидают регион, влияют на самочувствие метеозависимых людей

Уже несколько месяцев жители Алтайского края страдают от перепадов температур: крепкие морозы сменяются потеплением с дождем, и наоборот. Такие качели выдерживают не все. Под ударом – метеозависимые.

“В этом году особенно сложный год? Сегодня солнце, значит, и я нормально чувствую себя. Как только солнце спряталось, ветер начинается, начинаю с головной болью ходить”, – рассказала пациентка барнаульской поликлиники №10 Майя Глушкова.

В поликлинике резкий рост обращений. Погодный маятник приводит к обострению и усугублению хронических заболеваний.

“Также я не удивлюсь, если в других поликлиниках и других лечебных заведения края очень большой наплыв больных с бронхиальной астмой. Не секрет, что у астмы сезонное обострение весной и осенью. А сейчас мы просыпаемся: один день весна, а на следующий день у нас осень. Эти больные наиболее уязвимы и требуют особого внимания”, – отметил терапевт барнаульской поликлиники №10 Роман Сенников.

Люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в нестабильную погоду тоже должны тщательно следить за собой: измерять давление и посещать терапевта.

Метеозависимость, конечно, не лечится, но болезни, которые обостряются на фоне смены погоды, стабилизируются правильной терапией. А еще в такие дни врачи советуют жителям больше отдыхать, есть меньше соли, делать легкую зарядку и чаще гулять. Но аккуратно: на дорогах скользко.

Взято отсюда

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