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Жителям Алтайского края рассказали, как выросли выплаты семьям с детьми

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Жителям Алтайского края рассказали, как выросли выплаты семьям с детьми

Ребенок. Детские игры. Игрушки. Фото: pixabay.com

Изменения затронули сумму пособия на ребенка, регионального маткапитала, а также выплаты при рождении третьего и последующих детей

С 1 января в Алтайском крае увеличили суммы социальных выплат семьям, которые воспитывают детей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты в Telegram-канале.

Так, ежемесячное пособие на ребенка составит от 224,3 до 1462,5 рублей;

Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком трех лет) выросла на 602 рубля до 13,9 тысяч рублей;

Размер регионального материнского капитала проиндексировали на 3,6 тысячи рублей. Теперь его сумма равна 83,8 тысячам рублей.

Напомним, что меры социальной поддержки предоставляют с применением районного коэффициента 15% или 25%.

Ранее “Толк” писал о том, что в России с 1 января увеличили размер МРОТ и пенсий.

Взято отсюда

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