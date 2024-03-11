Жителям Алтайского края советуют подготовить дома к таянию снега

Растаявший снег может привести к подтоплению.

Источник фото: Катунь 24

В период весеннего потепления растаявший снег может подтопить дома частного сектора, дачи и гаражи, расположенные в низинах. Какие меры безопасности стоит предпринять, рассказали в УГОЧС и ПБ Алтайского края .

Своевременно очистите придомовую территорию от снега: прорыхлите его, очистите канавы, создайте протоки для воды;

Перенесите вещи и запасы продуктов питания в безопасное место;

Перегоните скот на возвышенные места;

Прочистите водоотводы на придомовой территории.

Первую волну паводка в Алтайском крае прогнозируют в третьей декаде марта, вторую — в середине мая. Отмечается, что безаварийный пропуск паводковых вод и минимизация последствий – сейчас первоочередная задача всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС края.

Взято отсюда.

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