Жителям Алтайского края советуют подготовить дома к таянию снега

Растаявший снег может привести к подтоплению.
Источник фото: Катунь 24
В период весеннего потепления растаявший снег может подтопить дома частного сектора, дачи и гаражи, расположенные в низинах. Какие меры безопасности стоит предпринять, рассказали в УГОЧС и ПБ Алтайского края .
Первую волну паводка в Алтайском крае прогнозируют в третьей декаде марта, вторую — в середине мая. Отмечается, что безаварийный пропуск паводковых вод и минимизация последствий – сейчас первоочередная задача всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС края.
Взято отсюда.
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