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Пластиковые окна в Горняке

Жителям Алтайского края советуют подготовить дома к таянию снега

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Жителям Алтайского края советуют подготовить дома к таянию снега

Растаявший снег может привести к подтоплению.

Источник фото: Катунь 24

В период весеннего потепления растаявший снег может подтопить дома частного сектора, дачи и гаражи, расположенные в низинах. Какие меры безопасности стоит предпринять, рассказали в УГОЧС и ПБ Алтайского края .

  • Своевременно очистите придомовую территорию от снега: прорыхлите его, очистите канавы, создайте протоки для воды;
  • Перенесите вещи и запасы продуктов питания в безопасное место;
  • Перегоните скот на возвышенные места;
  • Прочистите водоотводы на придомовой территории.

    • Первую волну паводка в Алтайском крае прогнозируют в третьей декаде марта, вторую — в середине мая. Отмечается, что безаварийный пропуск паводковых вод и минимизация последствий – сейчас первоочередная задача всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС края.

    Взято отсюда.

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