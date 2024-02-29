Жителям Алтайского, Усть-Калманского, Егорьевского и Рубцовского районов лучше сверить границы земельных участков на карте

На публичной кадастровой карте России лесопользователи, охотпользователи, землепользователи могут установить, пересекается ли тот или иной земельный участок с границами особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Недавно в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах:
По реестровому номеру можно увидеть границы особо охраняемых природных территорий на Публичной кадастровой карте России на официальном сайте https://pkk.rosreestr.ru .
Для этого необходимо в поиске земельного участка выбрать «Зоны и территории» и ввести соответствующий реестровый номер. На интерактивной карте можно визуально установить, пересекается ли тот или иной земельный участок с границами особо охраняемых природных территорий.
Деятельность человека на ООПТ регулируется Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы (ст. 27).
Работы по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости ведутся во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217, в рамках Государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края».
На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 119 ООПТ краевого значения, в том числе 2 природных парках, 36 заказниках и 81 памятнике природы, общей площадью порядка 783,43 тыс. га.
Пресс-служба Минприроды АК
Взято отсюда.
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