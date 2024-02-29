реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жителям Алтайского, Усть-Калманского, Егорьевского и Рубцовского районов лучше сверить границы земельных участков на карте

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Жителям Алтайского, Усть-Калманского, Егорьевского и Рубцовского районов лучше сверить границы земельных участков на карте

На публичной кадастровой карте России лесопользователи, охотпользователи, землепользователи могут установить, пересекается ли тот или иной земельный участок с границами особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Недавно в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах:

  • памятника природы краевого значения «Долина реки Каменки» в Алтайском районе с присвоением реестрового номера 22:02-9.6 ;
  • памятника природы краевого значения «Березовые согры» в Усть-Калманском районе с присвоением реестрового номера 22:54-9.1 ;
  • государственного природного комплексного заказника краевого значения «Рубцовская степь» в Егорьевском и Рубцовском районах с присвоением реестрового номера 22:00-9.5.

    • По реестровому номеру можно увидеть границы особо охраняемых природных территорий на Публичной кадастровой карте России на официальном сайте https://pkk.rosreestr.ru .

    Для этого необходимо в поиске земельного участка выбрать «Зоны и территории» и ввести соответствующий реестровый номер. На интерактивной карте можно визуально установить, пересекается ли тот или иной земельный участок с границами особо охраняемых природных территорий.

    Деятельность человека на ООПТ регулируется Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы (ст. 27).

    Работы по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости ведутся во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217, в рамках Государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края».

    На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 119 ООПТ краевого значения, в том числе 2 природных парках, 36 заказниках и 81 памятнике природы, общей площадью порядка 783,43 тыс. га.

    Пресс-служба Минприроды АК

    Взято отсюда.

    новости горного алтая и республики алтай сегодня , лента новостей республики алтай ,

    горняк22 телеграм
    Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

    Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

    Врач проверяет капельницу. Архивное фото Пострадавшие при обстреле Белгорода, которых…

    Узнать больше
    В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

    В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника

    Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото Уголовное дело о…

    Узнать больше
    Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

    Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

    Актриса Дарья Вилкова-Гончарова Актриса из сериала “Деффчонки” Дарья Вилкова-Гончарова умерла…

    Узнать больше
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp