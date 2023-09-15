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Жителям Барнаула рассказали, где можно увидеть зеленую комету Нишимура

ГОРНЯК2201 mins

Комета. Космос. Сияние Фото: Unsplash.com

По словам ученых, в следующий раз комета на максимальное расстояние приблизится к планете Земля примерно через 435-440 лет

Этой осенью около Земли пролетает редкая зеленая комета Нишимура с длинным хвостом из газа и пыли. Старший научный сотрудник барнаульского планетария Наталья Ненахова объяснила, смогут ли ее увидеть барнаульцы, сообщает “АиФ-Алтай”.

По ее словам, лучшие дни для наблюдения этого небесного тела уже прошли, однако комета все еще остается заметна и можно попробовать за ней понаблюдать.

“Попытаться увидеть звездную гостью можно в ближайшие два дня. Для наблюдений нужно выбрать место за городом, где нет облачности и засветки. С собой нужно взять телескоп или другую хорошую оптику. Без них вы вряд ли что-то увидите”, – объяснила эксперт.

При этом, как отмечает специалист, важно отыскать созвездия Льва и Рака, в которых сейчас находится комета. Для этого необходима карта звездного неба. созвездие Льва в нашем поясе восходит в 5.20 утра, поэтому дополнительной помехой также может стать утренняя влажность.

На площадке барнаульского планетария наблюдение за кометой устраивать не планируют.

Ранее в небе под Новосибирском заметили странный летающий объект. Женщина увидела необычное явление по дороге из деревни Кругликово в город Болотное.

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