Жителям Егорьевского района вручили награды «За честь и мужество»

18 октября в Новоегорьевском селе начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров вручил сотрудникам пожарно-спасательных подразделений медали Алтайского края «За честь и мужество» и награды МЧС России.

Особо отметили и тех, кто оказывал содействие подразделениям пожарной охраны в деле защиты населенных пунктов от огня: предпринимателей, руководителей предприятий и глав сельсоветов.

Напомним, что в июне этого года в Егорьевском районе произошли сразу два природных пожара. Несмотря на сложившуюся опасную ситуацию, тяжелейшие условия работы и неблагоприятную погоду, перехода огня на жилые дома и постройки допущено не было.

«Стоит отдать должное не только представителям служб и министерств, но и местным администрациям, фермерам, простым гражданам, работавшим одной командой. Ситуация требовала самых решительных действий. Все возможные меры были приняты, и задача была успешно выполнена», – отметил Александр Макаров.

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Взято отсюда