Жителям Топчихинского района, принесшим сосудистые катастрофы, выдали более 25 технических средств реабилитации

Борьба с болезнями системы кровообращения является одним из главных приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». В рамках этой работы в Алтайском крае разработан проект «Служба сопровождения пациентов, перенесших сосудистые катастрофы». Одним из разделов проекта является взаимодействие с социальными службами.

В Топчихинском районе организовано тесное сотрудничество Центральной районной больницы с Комплексным центром социального обслуживания населения. На протяжении многих лет социальные работники этого центра помогают поддерживать связь с нашими маломобильными пациентами, они доставляют им лекарственные препараты, помогают встретить врача, когда родных нет дома. А теперь на базе комплексного центра осуществляется обеспечение техническими средствами реабилитации. Это очень облегчает жизнь пациентам, частично или полностью утратившим способность самообслуживания.

С начала года пациентам на условиях безвозмездной аренды выдано 2 трости, 6 ходунков, 1 ходунки на колесах, 2 подмышечных костылей, 2 костылей под локоть, 3 кресла-коляски, 2 кровати многофункциональных, 2 противопролежневых матраса, 2 кресла-туалета, 3 противопролежневых системы с надувным матрасом.

Для получения помощи в комплексном центре потребуется справка от лечащего врача и обращение к директору Центра социального обслуживания Евгению Часовских. Телефон для предварительной консультации 8 (38552)2-25-01.

Взято отсюда.

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