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Жительниц Барнаула предупреждают об опасности во время прогулок по вечерам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Женщина, ночь Фото: unsplash.com

Подозрительный мужчина “охотится” на женщин в темное время суток. Горожанок призвали быть осторожными и не ходить в одиночку

Жительница Барнаула рассказала, что вечером на улице ее подкараулил неизвестный мужчина. Об этом горожанка рассказала телеграм-каналу “Черное и Белое Барнаул”.

Горожанка призвала женщин быть осторожными во время прогулок.

“Вчера вечером около 19.00 одна шла домой в районе детского сада по адресу Северо-Западная, 40. Из кустов резко выбежал на меня мужчина и со спины шлепнул по ягодицам, навстречу появились парни по дороге, и он резко убежал. Все было очень быстро, даже ничего понять не успела”, – рассказывает горожанка.

По словам автора обращения, действия мужчины были спланированы, вероятно, он делал это не первый раз. При этом рядом с местом происшествия находится школа, и дети вечером возвращаются домой.

“Не ходите одни в темное время суток, кто знает, что в голове у данного типа людей”, – подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Барнауле незнакомец на улице повалил женщину и начал душить.

Источник

горняк
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