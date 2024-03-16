Жительница Алтая пыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

Фото: Виталий Барабаш

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов и допросили. По данному факту следователи возбудили уголовное дело

16 марта в Майминском районе Республики Алтай женщина пыталась вылить в урну для голосования раствор зеленки с керосином, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Однако члены избирательной комиссии и правоохранители пресекли действия сельчанки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время женщина задержана, ее допрашивают. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в алтайском избиркоме опровергли слухи об отключении камер на участках.

Взято отсюда.

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