Жительница Алтая пыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

Фото: Виталий Барабаш
Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов и допросили. По данному факту следователи возбудили уголовное дело
16 марта в Майминском районе Республики Алтай женщина пыталась вылить в урну для голосования раствор зеленки с керосином, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Однако члены избирательной комиссии и правоохранители пресекли действия сельчанки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время женщина задержана, ее допрашивают. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Ранее в алтайском избиркоме опровергли слухи об отключении камер на участках.
Взято отсюда.
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