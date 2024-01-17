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Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

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Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

Наручники Фото: pixabay.com

Женщина попыталась выставить произошедшее как превышение необходимой самообороны, но суд посчитал иначе. Причины ссоры не раскрываются

Жительница села Усть-Кан Республики Алтай не смогла совладать с эмоциями и с холодным оружием набросилась на сожителя, сообщили в региональной прокуратуре.

Ссора между мужчиной и женщиной во дворе закончилась тем, что сельчанка в состоянии алкогольного опьянения нанесла кинжалом удар своему сожителю в грудь. Это повлекло тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании вину в совершенном преступлении она не признала и указала, что превысила самооборону.

Вместе с тем доказательства опровергли доводы стороны защиты. Действия подсудимой суд квалифицировал по п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд приговорил виновную к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Барнауле парень до смерти забил человека молотком из-за денег.

Взято отсюда

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