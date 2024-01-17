Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

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Женщина попыталась выставить произошедшее как превышение необходимой самообороны, но суд посчитал иначе. Причины ссоры не раскрываются
Жительница села Усть-Кан Республики Алтай не смогла совладать с эмоциями и с холодным оружием набросилась на сожителя, сообщили в региональной прокуратуре.
Ссора между мужчиной и женщиной во дворе закончилась тем, что сельчанка в состоянии алкогольного опьянения нанесла кинжалом удар своему сожителю в грудь. Это повлекло тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании вину в совершенном преступлении она не признала и указала, что превысила самооборону.
Вместе с тем доказательства опровергли доводы стороны защиты. Действия подсудимой суд квалифицировал по п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Суд приговорил виновную к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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Взято отсюда.
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