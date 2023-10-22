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Жительница Алтайского края без прав устроила смертельное ДТП и попала в колонию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Авто. Колесо. ДТП Фото: pexels.com

Осужденная призналась, что, несмотря на отсутствие водительских прав, она периодически водила транспортное средство. Суд вынес обвинительный приговор

Жительница Благовещенского района получила пять лет колонии-поселения за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба краевой прокураты.

В апреле 2023 года жительница района, не имея водительских прав, ехала на автомобиле Toyota Corolla по проселочной дороге со скоростью не менее 60 км/ч и съехала на обочину. В салоне авто находилась пассажирка, которая не была пристегнута ремнями безопасности. В аварии она получила травмы, от которых скончалась в больнице.

Вину в содеянном автогражданка признала, отметив, что, несмотря на отсутствие водительских прав, периодически садилась за руль.

В итоге суд вынес ей обвинительный приговор. Просьбу осужденной назначить ей условный срок Алтайский краевой суд не удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае два авто слетели с трассы в кювет.

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горняк локтевский

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