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Жительница Алтайского края донесла на свою коллегу за проукраинские посты

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Полиция Фото: МВД

Женщину якобы уже привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, однако ее коллега считает, что это ее не исправило

Жительница Алтайского края донесла на свою коллегу за антивоенные посты в соцсетях. Об этом рассказала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Обе женщины живут в поселке Сибирский. Заявительница обратилась в полицию, чтобы силовики проверили её 39-летнюю коллегу, которая в своем закрытом аккаунте выкладывает фото с Навальным и проукраинские лозунги.

Женщина утверждает, что ее коллегу уже привлекали к ответственности за дискредитации ВС РФ, однако ее поведение не изменилось. В разговоре якобы она произносит фразы “Слава Украине” и “Героям слава”. По словам местной жительницы, женщина ведет закрытый образ жизни и хочет уехать из страны.

Жительница Сибирского опасается, что ее знакомая может совершить теракта или другой экстремистский поступок, и просит полицию разобраться с ситуацией.

Ранее сообщалось, что бийчанин получил штраф в 100 тысяч рублей за пост с дискредитацией военных.

Источник

горняк
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